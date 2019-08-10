الياسري يوجه بتقديم التسهيلات لإنجاز معاملات الشهداء

2019/08/10 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المعاملات الخاصة بالشهداء.

وشدد الياسري خلال الحفل التكريمي، الذي أقامته قيادة شرطة بغداد، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع مديرية الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية، تحت شعار شهدائنا عنوان التضحية والفداء، شدد على ضرورة متابعة أحوال عوائل الشهداء، وتلبية جميع احتياجاتهم، والاستجابة لجميع طلباتهم، بالتعاون مع مؤسسات الوزارة المعنية.

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