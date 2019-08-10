2019/08/10 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، القبض على إثنين من المتهمين بتجارة المخدرات.

وقالت القيادة في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في القيادة، نفذت الكمين والقت القبض على المتهمين، بحوزتهما 500 قرص مخدر، حيث كانا يقومان بعملية المتاجرة فيها جنوب المحافظة".

واشار البيان الى ان "القوة تحفظت على المضبوطات أصولياً ونقلت المعتقلين الى مركز إحتجاز أمني خاص للتحقيق معهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تعتقل تاجري مخدرات) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل تعتقل تاجري مخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).