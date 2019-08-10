2019/08/10 | 18:18

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حركة بابليون تعلن استعدادها لاستقبال العراقيين المرحلين من امريكا

السبت

10

أب

2019 :

06:01 pm

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اعربت حركة بابليون عن استغرابها واستنكارها باحتجاز ١٤٠٠ عراقي

اغلبهم من الكلدان مقيمين في امريكا..معتبرة ان ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان ويفضح نفاق ادارة ترامب

وازدواجية الكيل بمكيالين.واعلنت حركة بابليون استعدادها الكامل لاستقبال هؤلاء العراقيين

والوقوف معهم في محنتهم مطالبة الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات

اللازمة لرفع الظلم عن رعاياها كما دعت منظمات حقوق الانسان والمجتمع

الدولي لإيقاف حملة ترامب لإخراج العراقيين قسرا .ريان الكلداني الأمين العام لحركة بابليون

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