2019/08/10 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيئة الاعلام و الاتصالات تقدم التعازي بوفاة المصور احمد الموسوي

بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

...



صدق الله العلي العظيم ببالغ الحزن والاسى بلغنا نبأ وفاة الاعلامي المصور (احمد سامي

الموسوي)، وبهذه المناسبة الاليمة تتقدم هيئة الاعلام والاتصالات الى

الاسرة الصحفية، والى قناة آفاق الفضائية بالتعزية وصادق المواساة،

ولاسرة الفقيد ومحبيه بالصبر والسلوان.ونسال الله العلي القدير ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح

جناته..إنه سميع مجيب.و إنا لله و إنا إليه راجعونهيئة الاعلام والاتصالاتبغداد 10/ 8 / 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاعلام و الاتصالات تقدم التعازي بوفاة المصور احمد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاعلام و الاتصالات تقدم التعازي بوفاة المصور احمد الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).