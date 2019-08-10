2019/08/10 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سبيل مستقبل أفضل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس إقليم كوردستان: آمل أن يكون العيد حافزاً على تعزيز وحدة الصف والعمل المشترك) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس إقليم كوردستان: آمل أن يكون العيد حافزاً على تعزيز وحدة الصف والعمل المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).