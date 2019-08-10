2019/08/10 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، تغيير موعد اقامة المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا في كربلاء.وذكر الاتحاد في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أنه “تم تغيير توقيت المباراة النهائية لبطولة اسيا سيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة للرجال الى الساعة الثامنة والنصف مساء بدلا من توقيتها السابق المحدد في الساعة العاشرة والنصف مساء”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيير موعد المباراة النهائية لغرب آسيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيير موعد المباراة النهائية لغرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).