ضبط مسافرة كينية بحوزتها مبلغاً من المال المسروق في مطار البصرة

2019/08/10 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط مسافرة كينية الجنسية تعمل مدبرة منزل بحوزتها مبلغاً من المال المسروق تروم السفر إلى بلادها على متن الخطوط الجوية القطرية في منفذ مطار البصرة الدولي.

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