امانة بغداد تنذر المتجاوزين ضمن عدة شوارع وسط العاصمة

2019/08/10 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن إنذار المتجاوزين ضمن عدة شوارع وسط بغداد.وذكرت الامانة في بيان” ان كوادرها في بلدية الكرادة انذرت المتجاوزين في شارع 65 والمسمى شعبياً ( شارع سيد مأمول ) بالاضافة الى المتجاوزين على الارصفة المقابلة لعمارات الضباط السكنية في المحلة 910 وإمهالهم 72 ساعة فقط لرفع كافة تجاوزاتهم وبخلافه ستقوم الدائرة البلدية […]

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