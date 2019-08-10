شرطة واسط تعلن وضع خطط امنية استعدادا للعيد

2019/08/10 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب الزبيدي، السبت، وضع خطط امنية لتأمين ايام عيد الاضحى المبارك.

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