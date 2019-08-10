شرطة بابل تعلن القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن

2019/08/10 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن جنوب المحافظة.

وذكرت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارزها من مركز

شرطة الطليعة بناحية القاسم جنوبي المحافظة، ألقت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط

برتبة لواء ركن محكوم غيابياً لمدة ثلاث سنوات وفق الماده ( 456 ق ع)، كذلك مطلوب

الى عدد من الجهات التحقيقية والقضائية بقضايا مختلفة”.

وأضافت

أن “المعتقل تم تسليمه الى الجهة المختصة لإتخاذ ما يلزم بحقه من الإجراءات

القانونية”.

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