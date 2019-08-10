2019/08/10 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناطق الرسمي باسم قوات "الجيش الوطني"، العقيد أحمد المسماري، إنه تم وقف جميع العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش، بدءا من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين المقبل، لتمكين الشعب من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.وحذر المسماري، خلال مؤتمر صحفي، من أن رد القوات المسلحة سيكون قويا وحازما ضد أي عمليات تمثل خرقا لهذه الهدنة أو تشكل خطرا على القوات المسلحة.وأكد أن القوات المسلحة على استعداد تام للرد على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق الضرر بالجيش الليبي.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات حفتر تعلن وقف العمليات العسكرية خلال عيد الأضحى المبارك ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات حفتر تعلن وقف العمليات العسكرية خلال عيد الأضحى المبارك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).