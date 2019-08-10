2019/08/10 | 18:29

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إصابة شخص واعتقال آخر إثر إطلاق نار داخل مسجد في النرويج

تأریخ التحریر: : 2019/8/10 18:24

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