2019/08/10 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يقف حجاج بيت الله الحرام أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم لأداء الفريضة هذا العام.

ودعا الدفاع المدني السعودي ⁧‫الحجاج في ⁧‫عرفات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفظة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.فيما تتابع القيادة السعودية تحركات ضيوف الرحمن وما يجري بين المشاعر المقدسة لتسيير مناسك الحج بكل يسر وسهولة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصو.. حجاج بيت الله على صعيد عرفات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصو.. حجاج بيت الله على صعيد عرفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).