2019/08/10 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداتهم رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية النائب رعد الدهلكي، السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتنصل عن وعوده ابان تسنمه لمنصبه، مشدداً على أن تبريرات عبد المهدي حول النازحين تدل على ضعفه وعدم قدرته للتصدي لهذه الملفات.

وقال الدهلكي في بيان تلقته “كلكامش برس”، ان “حل ملف النازحين هو واحد من الاساسيات التي وعد بها رئيس الوزراء ضمن برنامجه الحكومي الذي صوتنا عليه خلال تشكيل الحكومة ومنحنا الثقة لها”، مبينا ان “تبريرات رئيس الوزراء بوجود ضغوط من اطراف سياسية تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم هي نقطة تحسب على شخص عبد المهدي وتعطي انطباعا بضعفه وعدم قدرته على التصدي للملفات الاساسية وتبعيته لرغبات اطراف سياسية معينة”.

وأضاف الدهلكي، أن على “عبد المهدي الإعلان بشكل واضح عن اسماء تلك الاطراف التي يدعي أنها تمنع عودة النازحين، وبحال استمراره بالصمت والتنصل عن وعوده فاننا ملزمين في اللجنة لاستخدام كافة الوسائل التي كفلها لنا القانون للدفاع عن العوائل النازحة وحقوقهم”، مشيراً إلى أنه “سيتم تقديم طلب لاستضافة عبد المهدي في البرلمان والاستفسار منه بكل وضوح عن الاجراءات التي قام بها في سبيل حل ملف النازحين بشكل تفصيلي وبعدها سيكون لنا قرار حاسم في هذا الصدد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة ترفض تبريرات عبد المهدي عن النازحين: ضعيف وليس له قدرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة ترفض تبريرات عبد المهدي عن النازحين: ضعيف وليس له قدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).