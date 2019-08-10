ظريف: ايران هزمت امريكا دبلوماسيا

2019/08/10 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، ان بلاده هزمت الولايات المتحدة الامريكية على المستوى الدبلوماسي.

وقال ظريف خلال استقباله عددا من البرلمانيين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من هزيمة سياستها في الساحة الدبلوماسية، بحسب وكالة الانباء الايرانية.

واضاف ان سبب الضغوط الأمريكية على إيران يعود إلى قوة طهران وليس ضعفها، مضيفا أن إيران "حققت الانتصارات في الصعد الميدانية الإقليمية والدولية".

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أكد أن بلاده نجحت في سياساتها الإقليمية والدولية.

ونقل القسم الإعلامي للخارجية الإيرانية عن رئيس وأعضاء تكتل الدبلوماسية في مجلس الشورى الإسلامي إشادتهم بجهود عميد الدبلوماسية الإيرانية، واستنكارهم وتنديدهم بالقرار الأمريكي فرض عقوبات على ظريف.

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