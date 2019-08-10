الشرطة يخطف مهاجماً من القوة الجوية

2019/08/10 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

اعلنت لجنة التعاقدات في نادي الشرطة عن توقيع اللاعب علي يوسف بشكل رسمي لتدعيم صفوف فريق الشرطة الموسم المقبل، قادماً من نادي القوة الجوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة التعاقدات عدي الربيعي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "كما اشرنا في المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني واللاعبين الذي عقد مؤخرا، ان القائمة الخضراء ستشهد حضور لاعبين اخرين لتعزيز الصفوف استعدادا للاستحقاقات المحلية و العربية والاسيوي، اللاعب علي يوسف واحد من تلك الصفقات التي تم عقدها بشكل رسمي مساء اليوم السبت على امل ان يتم الاعلان عن صفقات اخرى حال اتمامها بشكل رسمي".

واضاف الربيعي "نسعى بقوة لتأمين الاحتياجات الفنية التي حددها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي الكسندر ايليتش من اجل ظهور فريقنا بشكل مثالي".

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