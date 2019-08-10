أن نتوحد متأخرين خيرٌ من أن لا نتوحد

2019/08/10 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راكان حيدر لماذا فشل الايزيديون في تمثيل نفسهم بنفسهم في الحكومات المركزية والمحلية السابقة؟ ما الذي يمكن أن نحققه من خلال التحالف الايزيدي السياسي؟ وماذا سيقدم لنا هذا التحالف؟ وما المطلوب من الشارع الايزيدي أن يقدم إلى هذا التحالف؟ وما ينبغي أن يكون عليه هذا التحالف؟ هذه التساؤلات سأجاوب عليها بشكل مفصل من وجهة نظر …

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