الزهيري يعلن تجهيز ناحية المنصورية بمحولتين للكهرباء

2019/08/10 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى … اعلن النائب عن كتلة بدر حسين جاسم الزهيري ,اليوم السبت ,عن تجهيز ناحية المنصورية بمحولتين للكهرباء.وذكر بيان مقتضب لمكتب الزهيري ,تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه,ان ” بعد معاناة اهالي ناحية المنصورية من انقطاع التيار الكهربائي لمدة اربعة ايام جرى التنسيق مع مديرية توزيع كهرباء ديالى للحصول على محولتين للناحية حصلنا […]

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