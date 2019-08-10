2019/08/10 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء الثاني بالحشد الشعبي، اليوم السبت، انتشاراً أمنياً ضمن خطة حماية الزائرين المتجهين الى النجف الاشرف خلال ايام عيد الاضحى المبارك.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت وكالة النعيم نيوز نسخة منه، إنه “حسب توجيهات الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني في الحشد نفذ ابطال اللواء اليوم، خطة الانتشار الواسعة وحسب الخطة الأمنية المشتركة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد ينتشر في النجف لحماية الزائرين الوافدين الى المحافظة النعيم نيوز.

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