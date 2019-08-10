2019/08/10 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة شخص واعتقال آخر إثر إطلاق نار داخل مسجد في النرويج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/10 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة شخص واعتقال آخر إثر إطلاق نار داخل مسجد في النرويج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة شخص واعتقال آخر إثر إطلاق نار داخل مسجد في النرويج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).