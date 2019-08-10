مجلس ذي قار يوجه برفع الصبات الكونكريتية من امام المجلس وطريق الجامعة

2019/08/10 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار … قررت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم السبت، ازالة الصبات الكونكريتية من امام بناية مجلس المحافظة ومن طريق الكورنيش وسط الناصرية .وقال رئيس مجلس المحافظة رحيم الخاقاني في تصريح صحفي،تابعته وكالة / بدر نيوز/ انه بعد المداولة مع الاجهزة الامنية في المحافظة قرر المجلس ازالة الصبات الكونكريتية من […]

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