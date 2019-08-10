الرئيس برهم صالح يهنئ أبناء الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى

2019/08/10 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح ابناء الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال برهم صالح في تغريدة على حسابه في تويتر أتقدم إليكم بأسمى التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونستذكر معا شهداء الوطن ونتطلع لأن يكون الاعمار والقضاء على الفساد، وتوفير فرص العمل والخدمات، أعيادنا المقبلة، من خلال حماية النصر ضد الارهاب وإنجاز الاصلاح وبناء الحكم الرشيد، كل عام وأنتم والأهل بألف خير

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أتقدم إليكم بأسمى التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونستذكر معا شهداء الوطن ونتطلع لأن يكون الاعمار والقضاء على الفساد، وتوفير فرص العمل والخدمات، أعيادنا المقبلة، من خلال حماية النصر ضد الارهاب وإنجاز الاصلاح وبناء الحكم الرشيد، كل عام وأنتم والأهل بألف خير

— Barham Salih (@BarhamSalih) August 10, 2019

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