2019/08/10 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… دون مشرف بطولة غرب آسيا، الاردني احمد القطيشات، خطأ تنظيمياً خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقب مباراة المنتخب الوطني امام نظيره السوري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة غرب آسيا لكرة القدم.وقال مراسل / المعلومة /، إنه بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة العراق وسوريا، تجاوز احد الصحفيين، المنطقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سيلفي” يوقع اتحاد الكرة في خطأ تنظيمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سيلفي” يوقع اتحاد الكرة في خطأ تنظيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).