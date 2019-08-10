2019/08/10 | 18:46

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بأكثر من 8 مليار دولار..



إيران تصدر بضائع إلى العراق

متابعة/..



أعلن رئيس لجنة الخدمات الفنية والهندسية في غرفة التجارة الايرانية العراقية رضا منسيان إن “ إيران تصدر للعراق بضائع بأكثر من 8 مليار دولار سنويا”.

وذكرت وكالة أسنا الإيرانية ، عن منسيان قوله “من المهم تعزيز طرق التجارة مع العراق بسبب العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين طهران وبغداد “.

واضاف أن “ إيران تصدر بضائع بأكثر من 8 مليارات دولار إلى العراق سنويًا وبالنظر إلى حال التصنيع في العراق ، فيجب زيادة الرقم في المستقبل”.

واشار الى أن “حضور المعارض وإرسال الوفود التجارية وإنشاء شركات إدارة التصدير واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي من الطرق لإدخال المنتجات الإيرانية إلى السوق العراقية”.

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