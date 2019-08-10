2019/08/10 | 18:49

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بطل الدوري الانكليزي يفتتح البطولة بفوز عريض على ويستهام

السبت

10

أب

2019 :

06:47 pm

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اكتسح مانشستر سيتي حامل اللقب، مضيفه وست هام يونايتد بخماسية نظيفة،

اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.خماسية الفريق السماوي حملت توقيع خيسوس في الدقيقة 25، وسترلينج

(هاتريك) في الدقائق 51 و75 و91، وأجويرو في الدقيقة 85 من ركلة

جزاء.واحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط، بفارق

الأهداف عن الوصيف ليفربول، انتظارًا لبقية نتائج الجولة الأولى.

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