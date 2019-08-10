2019/08/10 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال بيان للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش في بيان، السبت، إن جنديا أميركيا يقدم المشورة لقوات الأمن العراقية قتل خلال مهمة في محافظة نينوى شمالي البلاد.وأضاف البيان “لقي جندي أميركي حتفه في مهمة لقوات الأمن العراقية في محافظة نينوى بالعراق خلال تقديم المشورة ومرافقة (قوات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي يعلن مقتل جندي أمريكي في الموصل المركز الخبري الوطني.

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