المرجع اليعقوبي يحضر مجلس الفاتحة على روح آية الله الشيخ محمد آصف محسني (قده)

2019/08/10 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مجلس الفاتحة المقام على روح آية الله الشيخ محمد آصف محسني (قده) ، والذي أقامه مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الفياض (دام ظله ) في النجف الأشرف .وقد عبر سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) عن تعازيه لصاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه) والحوزة العلمية …

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