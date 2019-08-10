مصائد المغفلين .. تكتيك جديد للإطاحة بعناصر داعش في ديالى

2019/08/10 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، اليوم السبت، عن تكتيك جديد للإطاحة بعناصر تنظيم داعش المتسللين للمحافظة.

وقال الحسيني لـ "الغد برس"، إن "القوات الأمنية والحشد الشعبي تسيطر على كافة المناطق ضمن محافظة ديالى ابرزها الحدودية، ونجحت بتأمين كافة الحدود وتحصينها وحققت نتائج ايجابية بالقضاء على داعش وشل حركة بقايا التنظيم".

وأضاف أن "الفترة الاخيرة شهدت اعتماد تكتيك جديد يسمى مصائد المغفلين، وهي عبارة عن افخاخ وكمائن يتم نصبها على طرق نيسمية معينة يظن عناصر داعش انها خالية وثغرات امنية ويتم الاطاحة بهم خلال محاولتهم التسلل عبرها".

وأشار الى أن "مصائد المغفلين حققت نجاحا ملموسا واطاحت بالعديد من الارهابيين"، مبينا أن "حركة داعش حركة انخفضت الى ‎%‎5 فقط عن الاوقات السابقة".

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