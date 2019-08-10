2019/08/10 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رفض أكثر من 60 ملفا لمرشحين للانتخابات الرئاسية.وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن العدد قابل للارتفاع، وذلك لعدم توفّر العدد الكافي من التزكيات.وقال عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية المحلية: إن الإعلان عن القائمة المقبولة أوليًا سيكون، يوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس..



رفض 60 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن وكالة خطوة برس.

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