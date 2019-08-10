2019/08/10 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني، السبت، بإصابة جنديين من التحالف الدولي ومقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في عملية زور كنعوص بمحافظة نينوى.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة جنديين من التحالف الدولي ومقتل 5 دواعش بعملية امنية بنينوى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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