إصابة جنديين من التحالف الدولي ومقتل 5 دواعش بعملية امنية بنينوى

2019/08/10 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بإصابة جنديين من التحالف الدولي ومقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في عملية زور كنعوص بمحافظة نينوى.

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