مليار و800 مليون دينار لإكساء شوارع الرمادي

2019/08/10 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار ..أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، السبت، تخصيص مبلغ مليار و 800 مليون دينار لإكساء وتبليط شوارع شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة المحلية في الانبار خصصت مبلغ مليار و800 مليون دينار لإعادة إعمار الطرق المتضررة جراء العمليات العسكرية والارهابية في احياء قضاء الحبانية”.[…]

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