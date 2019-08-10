أمنية ديالى: مشاركة الحشد الشعبي بخطة العيد فعالة ومهمة

2019/08/10 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، السبت، أن مشاركة الحشد الشعبي في الخطة الأمنية الخاصة بعيد الاضحى المبارك فعالة ومهمة، مشيرة إلى أن الحشد الشعبي سيشارك في 7 قواطع ضمن خطة عيد الاضحى الامنية.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لوكالة "المعلومة" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن “اكثر من 1000 منتسب من ...

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