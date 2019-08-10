الحشد يقضي على عمليات التهريب التي يقوم بها

2019/08/10 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء 18 بالحشد الشعبي، السبت، عن تأمين الطريق الرابط بين قضاءي القائم وعكاشات غربي الأنبار بالكامل وقطع الطريق على عمليات التهريب والتفخيخ التي كان يقوم بها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال مسؤول أمن اللواء 18 بالحشد الشعبي علي جبار العيداني في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "الحشد الشعبي نجح خلال الفترة الماضية بتأمين الطريق ...

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