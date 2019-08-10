2019/08/10 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحارس علاء كاطع ينضم رسمياً إلى صفوف امانة بغداد قادماً من الزوراء

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