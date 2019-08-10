2019/08/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال مدرب باريس سان جيرمان، ليوناردو، اليوم السبت، ان المفاوضات من اجل بيع نيمار انطلقت، النجم البرازيلي ليس ضمن لائحة الفريق في مباراته الاولى في الدوري.وذكرت صحف اسبانية ان ريال مدريد بدأ فعليا بالتفاوض مع باريس سان جيرمان من أجل شراء نيمار، وبهذا الصفقة ستتم خلال الايام المقبلة بحسب الصحافة الاسبانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار الى ريال مدريد.. ليوناردو يعلنها بصراحة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار الى ريال مدريد.. ليوناردو يعلنها بصراحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).