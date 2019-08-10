انتشال جثة شاب قضى غرقا في نهر الحسينية بمحافظة كربلاء

2019/08/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق قضى شاب ، السبت، غرقا في نهر الحسينية بمحافظة كربلاء.وعثرث فرق الدفاع المدني على جثة الشاب قرب فندق البارون في كربلاء وقامت باخلائها الى دائرة الطب العدلي.

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