إصابة 15 لاعب كرة قدم بسبب

2019/08/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أسفرت صاعقة برق جنوبي ألمانيا عن إصابة 15 من لاعبي كرة القدم، بينما طلبت السلطات من الآلاف مغادرة حفل موسيقي مبكرا، وانهارت خيمة

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