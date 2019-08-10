2019/08/10 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، السبت، أن البنك الدولي ابلغ الحكومة العراقية بتجاوز الخط الأحمر لمستوى الاستهلاك ضمن موازناتها الاتحادية.وقال محمد في تصريح صحفي، إن “البنك الدولي ابلغ الحكومة بتجاوز الخط الأحمر لمستوى الاستهلاك ضمن الموازنات الاتحادية”، لافتا إلى إن “نسبة الاستهلاك تجاوزت الـ25% وهذا يعد مؤشرا خطيرا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك الدولي يحذر الحكومة العراقية :تجاوزتم “الخط الأحمر” للاستهلاك المركز الخبري الوطني.

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