2019/08/10 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، مساء اليوم السبت، بأن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد العاصمة النرويجية أوسلو.ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع “Dagbladet” النرويجي، أن الشرطة اعتقلت شخصا، ولم تكشف عن هويته.كما لم يكشف الموقع النرويجي عن مدى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، الذي كان متواجدا بـ”مركز […]

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