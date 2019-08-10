2019/08/10 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بابل إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن جنوب المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان أن مفارزها المتواجدة بناحية القاسم جنوبي المحافظة ألقت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن محكوم غيابياً لمدة ثلاث سنوات وفق المادة اربعمئة وستة وخمسين من قانون العقوبات العراقي، ومطلوب الى عدد من الجهات التحقيقية والقضائية بقضايا مختلفة.

وأكد البيان تسليم المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلقاء القبض على منتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن جنوب محافظة بابل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلقاء القبض على منتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن جنوب محافظة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).