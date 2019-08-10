2019/08/10 | 19:51

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البجاري : إنجاز ميناء الفاو الكبير سينعش الاقتصاد والنقل

عدَّت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري إقرار البرلمان لقانون

السلطة البحرية خطوة أولى في سبيل دعم السلطة البحرية وإنعاش

الموانئ العراقية للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات.

البجاري أضافت أن الموانئ تعد نبض العراق والنافذة الاقتصادية على

العالم ، لافتة إلى أنها تحتاج إلى النهوض وخصوصاً بعد انجاز ميناء

الفاو الكبير سينعش الاقتصاد والنقل وتوفير عشرات الآلاف من الوظائف

وتشغيل الأيدي العاملة .

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