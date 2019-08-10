2019/08/10 | 19:51

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الكناني : الفصل الجديد سيشهد إستضافات واستجوابات لعدد من الوزراء

كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية أحمد الكناني أن مجلس النواب

سيشرع بتقييم أداء حكومة عادل عبد المهدي مع بداية الفصل التشريعي

الجديد الشهر المقبل.

الكناني أوضح أن الفصل الجديد سيشهد استضافات واستجوابات لكثير من

الوزراء ، مضيفاً أن أهم ممارسات البرلمان هي الدور الرقابي على عمل

الحكومة ثم الخروج بتقييم حقيقي وواقعي لعمل واداء عمل الوزارات ،

وأكد أن البرلمان ستكون له كلمة وموقف بحق أيّ وزير أو مسؤول تنفيذي

يتخلل عمله التقصير والشبهات.

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