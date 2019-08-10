مقتل مجموعة من الارهابيين بقصف لطيران التحالف الدولي في نينوى

2019/08/10 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت مجموعة من الارهابيين في قصف لطيران التحالف الدولي في نينوى .وذكر بيان لخلية الاعلام الامني :” ان طيران التحالف الدولي قصف مواقع لداعش في جزيرة كنعوص بنينوى “.واضاف البيان :” ان القصف ادى الى مقتل مجموعة من الارهابيين “.على صعيد متصل ذكر البيان :” ان ارهابيين قتلا خلال حملة تفتيش نفذتها […]

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