نائبة: تعيين سبعة مفتشين انتحار لحكومة عبد المهدي ومخالفة قانونية

2019/08/10 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت النائبة عن تحالف البناء منار عبد المطلب، السبت، أن قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتعيين سبعة مفتشين جدد بالوكالة مخالف للقانون الذي صوت عليه مجلس النواب بإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة، فيما اعتبرت القرار بأنه انتحار لحكومة عبد المهدي ومشجع لتوسع الفساد.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/ المعلومة /، […]

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