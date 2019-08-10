مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على 5 عصابات

2019/08/10 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، عن القبض على 5 عصابات سرقة ونصب واحتيال والاتجار بالنساء.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مكتب المنصور لمكافحة الاجرام تلقي القبض على (عصابة) لقيامها بعدة عمليات سرقة للعجلات وبحوزتهم ادوات فتح العجلة واجهزة الكترونية لغرض برمجتها وتشغيلها”.واضافت

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