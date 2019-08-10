تحذير تركماني من تدهور أمن كركوك.. عناصر “مسيئة” بمكتب عبد المهدي هي السبب!

2019/08/10 | 19:58

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قتل شخصان وأصيب عدد آخر من بينهم جنود في قاعدة جوية بمدينة محمود آباد في محافظة مازندران شمال إيران، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن نحو 50 مواطنا هاجموا القاعدة الجوية بالحجارة و

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ادريس شعبان، السبت، ان تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الاستمرار بدفع رواتب الموظفين في الاقليم دليل على انه رجل دولة.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تصريح عبد المهدي

بغداد اليوم _ متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن بلاده "هزمت" الولايات المتحدة الأميركية دبلوماسيا، وحققت "انتصارات ميدانية".

ونقل القسم الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية عن ظريف قوله، خلال اس

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