القانونية النيابية: سندعم البرلمان برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد والقضايا الجنائية

2019/08/10 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، دعمها رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الذي وردت أسمائهم ضمن قائمة الادعاء العام بتهم الفساد والقضايا الجنائية.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “جميع أعضاء مجلس النواب ملزمين من حيث القانون بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بتطبيق القانون تجاه […]

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