عبدالرزاق دحنون - أين أنت يا جهاد أسعد محمد؟

2019/08/10 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون ست سنوات على غياب جهاد أسعد محمد رئيس تحرير جريدة قاسيون السورية في العاشر من آب/ أغسطس عام 2013 اعتقلت السلطات السورية الناشط والمناضل جهاد أسعد محمد.ومنذ تلك اللحظة ابتلع الظلام جهاد، ولم يعرف عنه أية معلومة.أصدقاء ورفاق درب جهاد وعائلته، يطالبون السلطات بالكشف عن مصيره، كما يطالبون المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بأوضاع المعتقلين وحقوق الإنسان في العالم، بتكثيف الجهود للضغط على السلط......

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