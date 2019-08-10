جريس الهامس - هو 1 بين هولوكوست اليهودي ( ذو نواس )وهولوكوست بشار وحماته في سورية اليوم - على جدار الثورة السورية رقم 225

2019/08/10 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس هو1 بين هولوكوست اليهودي ( ذو نواس ) في اليمن- وهولوكوست بشاروحماته في سورية اليوم -على جدار الثورة السورية- رقم 225بين هولوكوست نجران اليهودي الفارسي .والهولوكوست الأسدي الدولي في سورية الذبيحة اليوم - على جدار الثورة السورية .رقم 225 هولوكوست اليمن بشكل عام ومدينتي : ظفار و " نجران " بشكل خاص الذي بقي مطموساً في التاريخ لوقت قريب والتي وقعت حسب المصادرالنادرة والرقم المكتشفة حديثا......

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