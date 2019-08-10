2019/08/10 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتصم_حمادة ماذا في جعبة القيادة الفلسطينية هذه المرة لوقف العمل باتفاق أوسلو؟معتصم حمادة(1)■-;- لاحظ المراقبون أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تجاهلت القرار الفلسطيني بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة في إطار أوسلو وبروتوكول باريس، وأنه لم يصدر عن حكومة نتنياهو أية ردة فعل، أو تعليق.كما لاحظ المراقبون، في السياق نفسه، أن الولايات المتحدة تجاهلت هي الأخرى القرار، وأن الفريق الأميركي، عراب صفقة تر......

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